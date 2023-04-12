Подскажите

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Подскажите

Новое сообщение Неваляшка » 12 апр 2023, 22:14

Привет всем! Я ищу место для обучения вейксерфингу в Черногории. Может кто-то может порекомендовать хорошую школу?


Аватара пользователя
Неваляшка
Фанат
 
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
Вернуться к началу

Re: Подскажите

Новое сообщение Laluna » 12 апр 2023, 22:49

Привет! Я недавно закончила курсы вейксерф Черногория и очень рекомендую их! Они настоящие профессионалы в своей области и обеспечивают все необходимое оборудование и инструкции для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно на воде. Я проходила курсы зимой, но благодаря гидрокостюмам, шапкам и перчаткам, которые они предоставляют, мне не было холодно. Они действительно заботятся о своих клиентах и всегда готовы помочь и поддержать вас. Мне особенно понравилась их концепция, которая подходит для любого уровня подготовки - даже если вы никогда не пробовали вейксерфинг раньше, они научат вас всем необходимым навыкам. А если вы уже профессионал, то они предоставят вам уникальный опыт катания на живописных водоемах Черногории.
Аватара пользователя
Laluna
Писатель
 
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Laluna и гости: 23

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group