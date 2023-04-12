Подскажите
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Подскажите
Привет всем! Я ищу место для обучения вейксерфингу в Черногории. Может кто-то может порекомендовать хорошую школу?
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Неваляшка
- Фанат
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- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Re: Подскажите
Привет! Я недавно закончила курсы вейксерф Черногория и очень рекомендую их! Они настоящие профессионалы в своей области и обеспечивают все необходимое оборудование и инструкции для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно на воде. Я проходила курсы зимой, но благодаря гидрокостюмам, шапкам и перчаткам, которые они предоставляют, мне не было холодно. Они действительно заботятся о своих клиентах и всегда готовы помочь и поддержать вас. Мне особенно понравилась их концепция, которая подходит для любого уровня подготовки - даже если вы никогда не пробовали вейксерфинг раньше, они научат вас всем необходимым навыкам. А если вы уже профессионал, то они предоставят вам уникальный опыт катания на живописных водоемах Черногории.
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Laluna
- Писатель
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- Сообщения: 96
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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