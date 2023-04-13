Хранить бензин
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Хранить бензин
Сколько может храниться бензин в герметичной канистре? в течении какого времени его можно использовать? Канистры специализированные, изготовление емкостей из пластика качественное. По идее же много лет должно храниться в такой таре?
- vevil
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 13 апр 2023, 14:44
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