Хранить бензин

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Хранить бензин

Новое сообщение vevil » 13 апр 2023, 14:46

Сколько может храниться бензин в герметичной канистре? в течении какого времени его можно использовать? Канистры специализированные, изготовление емкостей из пластика качественное. По идее же много лет должно храниться в такой таре?


vevil
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 апр 2023, 14:44
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