Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте! Я работаю в медицинском центре мы хотим приобрести анестезиологический аппарат для обеспечения качественной анестезии во время процедур. Вот мне поставили задачу найти такой аппарат. Какие опции и функции я должна учитывать при выборе аппарата, и какие производители предлагают такие функции?
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Неваляшка
- Фанат
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- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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