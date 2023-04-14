Неваляшка » 14 апр 2023, 18:01

Здравствуйте! Я работаю в медицинском центре мы хотим приобрести анестезиологический аппарат для обеспечения качественной анестезии во время процедур. Вот мне поставили задачу найти такой аппарат. Какие опции и функции я должна учитывать при выборе аппарата, и какие производители предлагают такие функции?