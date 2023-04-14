Подскажите

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Подскажите

Новое сообщение Неваляшка » 14 апр 2023, 18:01

Здравствуйте! Я работаю в медицинском центре мы хотим приобрести анестезиологический аппарат для обеспечения качественной анестезии во время процедур. Вот мне поставили задачу найти такой аппарат. Какие опции и функции я должна учитывать при выборе аппарата, и какие производители предлагают такие функции?


Аватара пользователя
Неваляшка
Фанат
 
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Неваляшка и гости: 28

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group