Подскажите

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Подскажите

Новое сообщение Неваляшка » 14 апр 2023, 18:14

Хотела у вас спросить, можно ли списать долг по Федеральной программе и где об этом можно почитать, а потом задать вопросы специалисту? Буду благодарна за мнения и от советов я в любом случае не откажусь.


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Неваляшка
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Re: Подскажите

Новое сообщение Laluna » 14 апр 2023, 19:50

Привет. Мне пришлось в интернете отзывы почитать о работе разных компаний, в какой-то момент остановилась на одной конторе и решила, что пора решать проблемы. Вот сюда https://xn------5cddbidjamfznbbb1agwd3a ... programma/ можете заглянуть уже через несколько минут, чтобы оставить свой контактный номер телефона для связи. Хорошо, что в интернете есть возможность уже через несколько минут получить грамотную консультацию специалиста и узнать, в каком из направлений стоит двигаться дальше. Ссылку лучше себе куда-то сохранить, потому что она вам точно ещё пригодится. Я сама так всегда делаю и вам советую пользоваться этой стратегией.
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Laluna
Фанат
 
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