Подскажите
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Подскажите
Хотела у вас спросить, можно ли списать долг по Федеральной программе и где об этом можно почитать, а потом задать вопросы специалисту? Буду благодарна за мнения и от советов я в любом случае не откажусь.
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Неваляшка
- Фанат
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- Сообщения: 111
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Re: Подскажите
Привет. Мне пришлось в интернете отзывы почитать о работе разных компаний, в какой-то момент остановилась на одной конторе и решила, что пора решать проблемы. Вот сюда https://xn------5cddbidjamfznbbb1agwd3a ... programma/ можете заглянуть уже через несколько минут, чтобы оставить свой контактный номер телефона для связи. Хорошо, что в интернете есть возможность уже через несколько минут получить грамотную консультацию специалиста и узнать, в каком из направлений стоит двигаться дальше. Ссылку лучше себе куда-то сохранить, потому что она вам точно ещё пригодится. Я сама так всегда делаю и вам советую пользоваться этой стратегией.
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Laluna
- Фанат
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- Сообщения: 100
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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