Неваляшка » 14 апр 2023, 18:14

Хотела у вас спросить, можно ли списать долг по Федеральной программе и где об этом можно почитать, а потом задать вопросы специалисту? Буду благодарна за мнения и от советов я в любом случае не откажусь.