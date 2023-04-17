Подскажите

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Подскажите

Новое сообщение Неваляшка » 17 апр 2023, 16:40

Здравствуйте! Я ищу надежного исполнителя для установки газового котла в моем доме. Я слышала, что это не так просто, как кажется, и нужно обращаться только к проверенным специалистам. Не могли бы вы порекомендовать какую-нибудь компанию, которая занимается установкой газовых котлов? Заранее благодарю за помощь!


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Неваляшка
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Сообщения: 114
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Laluna

Новое сообщение Laluna » 17 апр 2023, 17:05

Привет. Конечно, я могу порекомендовать вам обратиться сюда . Компания которая занимается установкой и ремонтом газовых котлов. Они имеют большой опыт работы в этой области и предлагают свои услуги по разумной цене. Также, вы можете посмотреть отзывы о них в интернете, чтобы убедиться в их профессионализме. В общем, я думаю, что они могут быть отличным выбором для вас. Мне они очень помогли, и у меня только положительные эмоции от этой компании.
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Laluna
Фанат
 
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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