Кто-то пользовался услугами агентства няни?
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Кто-то пользовался услугами агентства няни?
Кто-то пользовался услугами агентства няни? Как качество? Надежность? Стоит ли обращаться к ним или лучше искать другие варианты?
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 104
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Кто-то пользовался услугами агентства няни?
Няня для школьника есть здесь, проходите по ссылке на сайт. Недавно пользовалась услугами агентства и осталась очень довольна! Ребенку нравилась няня, она была ответственной и внимательной. А самое главное - я могла спокойно поработать, не беспокоясь о малыше. Кстати, цены на услуги няни вполне приемлемые.
- IntoSpace
- Фанат
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- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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