Кто-то пользовался услугами агентства няни?

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Кто-то пользовался услугами агентства няни?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 17 апр 2023, 23:00

Кто-то пользовался услугами агентства няни? Как качество? Надежность? Стоит ли обращаться к ним или лучше искать другие варианты?


samoeglavnoe**
Фанат
 
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Кто-то пользовался услугами агентства няни?

Новое сообщение IntoSpace » 17 апр 2023, 23:07

Няня для школьника есть здесь, проходите по ссылке на сайт. Недавно пользовалась услугами агентства и осталась очень довольна! Ребенку нравилась няня, она была ответственной и внимательной. А самое главное - я могла спокойно поработать, не беспокоясь о малыше. Кстати, цены на услуги няни вполне приемлемые.
IntoSpace
Фанат
 
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