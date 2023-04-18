Подскажите
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Подскажите
Где можно купить фольгированные пакеты для запекания мяса в духовке?
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Laluna
- Фанат
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- Сообщения: 104
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Неваляшка
Привет! я бы порекомендовала обратиться сюда . Здесь вы можете найти различные размеры и формы фольгированных пакетов, которые отлично подходят для приготовления разных видов мяса. Они сделаны из качественных материалов и обеспечивают равномерную готовку продуктов без утечки сока. Помимо этого, фольгированные пакеты могут быть удобны для хранения и транспортировки продуктов. Я сама заказывала на этом сайте и осталась очень довольна качеством продукции и быстрой доставкой.
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Неваляшка
- Фанат
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- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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