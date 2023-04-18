Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте, можете посоветовать хороший магазин замков, где я смогу приобрести электронный замок?
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Неваляшка
- Фанат
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- Сообщения: 116
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Laluna
Здравствуйте! Рекомендую обратиться в магазин замков almalock.kz . Они имеют широкий ассортимент замков, в том числе и электронные. Я покупала у них цифровой замок для дома . Отличная вещь! Я осталась очень доволен. Консультанты магазина помогли подобрать оптимальный вариант, учитывая все мои требования. Предложили мне массу вариантов и рассказали про каждый. К тому же, у них есть доставка и монтаж замков. Рекомендую обратить внимание на этот магазин при выборе замка.
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Laluna
- Фанат
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- Сообщения: 105
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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