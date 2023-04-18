Подскажите

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Подскажите

Новое сообщение Неваляшка » 18 апр 2023, 12:47

Здравствуйте, можете посоветовать хороший магазин замков, где я смогу приобрести электронный замок?


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Неваляшка
Фанат
 
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Laluna

Новое сообщение Laluna » 18 апр 2023, 14:10

Здравствуйте! Рекомендую обратиться в магазин замков almalock.kz . Они имеют широкий ассортимент замков, в том числе и электронные. Я покупала у них цифровой замок для дома . Отличная вещь! Я осталась очень доволен. Консультанты магазина помогли подобрать оптимальный вариант, учитывая все мои требования. Предложили мне массу вариантов и рассказали про каждый. К тому же, у них есть доставка и монтаж замков. Рекомендую обратить внимание на этот магазин при выборе замка.
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Laluna
Фанат
 
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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