Подскажите

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Подскажите

Новое сообщение Laluna » 18 апр 2023, 21:29

Планирую оформить кредит, осталось только выбрать банк и определиться с программой. Можете отписаться и помочь мне советом, куда стоит заглянуть и где просмотреть информацию на эту тему? Заранее, спасибо за консультацию.


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Laluna
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Неваляшка

Новое сообщение Неваляшка » 18 апр 2023, 22:50

Я вас понимаю, сама просматривала разные сайты и поэтому, решила отписаться и помочь советом. Для начала, обязательно нужно не спеша и очень внимательно прогуляться по страницам вот этого https://www.mbk.ru/blogs блога, чтобы подобрать подходящие для прочтения статьи и сделать свои выходы. Как я вас понимаю, сама просматривала в интернете разные сайты, потом уже только остановилась на одном из них. И не получилось вот так просто взять и остаться в стороне от сообщения. Хорошо, что можно каждый раз пополнять багаж знаний, вместо платных консультаций читать такие статьи и делать свои выводы.
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Неваляшка
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