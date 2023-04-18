Подскажите
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Подскажите
Планирую оформить кредит, осталось только выбрать банк и определиться с программой. Можете отписаться и помочь мне советом, куда стоит заглянуть и где просмотреть информацию на эту тему? Заранее, спасибо за консультацию.
-
Laluna
- Фанат
-
- Сообщения: 106
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
-
Неваляшка
Я вас понимаю, сама просматривала разные сайты и поэтому, решила отписаться и помочь советом. Для начала, обязательно нужно не спеша и очень внимательно прогуляться по страницам вот этого https://www.mbk.ru/blogs блога, чтобы подобрать подходящие для прочтения статьи и сделать свои выходы. Как я вас понимаю, сама просматривала в интернете разные сайты, потом уже только остановилась на одном из них. И не получилось вот так просто взять и остаться в стороне от сообщения. Хорошо, что можно каждый раз пополнять багаж знаний, вместо платных консультаций читать такие статьи и делать свои выводы.
-
Неваляшка
- Фанат
-
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Неваляшка и гости: 10