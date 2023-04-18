Laluna » 18 апр 2023, 21:29

Планирую оформить кредит, осталось только выбрать банк и определиться с программой. Можете отписаться и помочь мне советом, куда стоит заглянуть и где просмотреть информацию на эту тему? Заранее, спасибо за консультацию.