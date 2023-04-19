Подскажите
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Подскажите
Привет всем! Может кто-нибудь может порекомендовать хороший сервис каршеринга в Москве? Я собираюсь в командировку на несколько дней и хотела бы арендовать машину. Буду благодарна за любые советы и рекомендации!
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Неваляшка
- Фанат
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- Сообщения: 121
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Laluna
Привет! Я недавно пользовался каршерингом "СитиМобил" и осталась очень довольна. Нужно только перейти к ним на сайт или приложение и оформить заказ. Все очень быстро. Они предлагают различные автомобили для аренды, и все они находятся в хорошем состоянии. Также, их приложение очень удобное в использовании и позволяет быстро и легко забронировать машину. Я рекомендую обратиться к ним, если вы ищете надежный каршеринг в Москве.
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Laluna
- Фанат
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- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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