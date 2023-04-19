Подскажите

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Подскажите

Новое сообщение Неваляшка » 19 апр 2023, 12:02

Привет всем! Может кто-нибудь может порекомендовать хороший сервис каршеринга в Москве? Я собираюсь в командировку на несколько дней и хотела бы арендовать машину. Буду благодарна за любые советы и рекомендации!


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Неваляшка
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Сообщения: 121
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Laluna

Новое сообщение Laluna » 19 апр 2023, 13:10

Привет! Я недавно пользовался каршерингом "СитиМобил" и осталась очень довольна. Нужно только перейти к ним на сайт или приложение и оформить заказ. Все очень быстро. Они предлагают различные автомобили для аренды, и все они находятся в хорошем состоянии. Также, их приложение очень удобное в использовании и позволяет быстро и легко забронировать машину. Я рекомендую обратиться к ним, если вы ищете надежный каршеринг в Москве.
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Laluna
Фанат
 
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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