Подскажите
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Подскажите
Хотела поинтересоваться у вас, как подключить 1с для микрокредитной конторы? Нужна помощь, не знаю, с чего начать свои поиски в интернете и надежда только на ваши рекомендации и советы. Поможете?
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Неваляшка
- Фанат
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- Сообщения: 121
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Re: Подскажите
Да, я всегда готова отписаться и помочь, потому что сама стараюсь отдавать предпочтение проверенным компаниям, которые не первый год на рынке услуг. Лучше не спеша и очень внимательно почитать здесь сколько стоит подключение 1с для микрокредитной организации, и какую сумму нужно будет платить ежемесячно. В остальном, мне даже консультироваться не пришлось – потратила немного свободного времени и нашла ответы на все вопросы онлайн. Можете сделать также, бывает очень интересно почитать обо всём на свете.
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Laluna
- Фанат
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- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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