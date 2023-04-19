Подскажите

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Подскажите

Новое сообщение Неваляшка » 19 апр 2023, 12:18

Хотела поинтересоваться у вас, как подключить 1с для микрокредитной конторы? Нужна помощь, не знаю, с чего начать свои поиски в интернете и надежда только на ваши рекомендации и советы. Поможете?


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Неваляшка
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Re: Подскажите

Новое сообщение Laluna » 19 апр 2023, 13:46

Да, я всегда готова отписаться и помочь, потому что сама стараюсь отдавать предпочтение проверенным компаниям, которые не первый год на рынке услуг. Лучше не спеша и очень внимательно почитать здесь сколько стоит подключение 1с для микрокредитной организации, и какую сумму нужно будет платить ежемесячно. В остальном, мне даже консультироваться не пришлось – потратила немного свободного времени и нашла ответы на все вопросы онлайн. Можете сделать также, бывает очень интересно почитать обо всём на свете.
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Laluna
Фанат
 
Сообщения: 110
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