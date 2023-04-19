Неваляшка » 19 апр 2023, 12:18

Хотела поинтересоваться у вас, как подключить 1с для микрокредитной конторы? Нужна помощь, не знаю, с чего начать свои поиски в интернете и надежда только на ваши рекомендации и советы. Поможете?