Подскажите
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Подскажите
Привет, всем. Где покупать зимние нешипованные шины? Буду благодарна за ответы и от советов точно не откажусь. Поэтому, решила написать и поинтересоваться, как быть в такой ситуации? И с чего начать поиски?
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Неваляшка
- Фанат
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- Сообщения: 121
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Re: Подскажите
Здравствуйте. Я вас понимаю, сама просматривала в интернете сайты разных компаний, чтобы сориентироваться по ценам и условиям оплаты. Могу проконсультировать вас и помочь советом, тут https://www.pokrishka.ru/zimnie-shiny/neshipovannye/ у вас есть возможность выбрать и заказать зимние нешипованные шины для своей модели и марки транспортного средства. Не забывайте в закладки себе кидать такие ссылки, чтобы не пришлось на поиски отправляться и снова сравнивать информацию. Люблю открывать для себя онлайн магазины, потому что в таком формате гораздо удобнее и проще вести сотрудничество. С вами решила поделиться ссылкой, потому что прекрасно понимаю, как это важно.
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Laluna
- Фанат
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- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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