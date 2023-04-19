Подскажите

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Подскажите

Новое сообщение Неваляшка » 19 апр 2023, 12:32

Привет, всем. Где покупать зимние нешипованные шины? Буду благодарна за ответы и от советов точно не откажусь. Поэтому, решила написать и поинтересоваться, как быть в такой ситуации? И с чего начать поиски?


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Re: Подскажите

Новое сообщение Laluna » 19 апр 2023, 15:31

Здравствуйте. Я вас понимаю, сама просматривала в интернете сайты разных компаний, чтобы сориентироваться по ценам и условиям оплаты. Могу проконсультировать вас и помочь советом, тут https://www.pokrishka.ru/zimnie-shiny/neshipovannye/ у вас есть возможность выбрать и заказать зимние нешипованные шины для своей модели и марки транспортного средства. Не забывайте в закладки себе кидать такие ссылки, чтобы не пришлось на поиски отправляться и снова сравнивать информацию. Люблю открывать для себя онлайн магазины, потому что в таком формате гораздо удобнее и проще вести сотрудничество. С вами решила поделиться ссылкой, потому что прекрасно понимаю, как это важно.
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Laluna
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