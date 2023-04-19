Джиу-джитсу

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Джиу-джитсу

Новое сообщение Laluna » 19 апр 2023, 20:26

Какие преимущества тренировок бразильского джиу-джитсу?


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Laluna
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Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Неваляшка

Новое сообщение Неваляшка » 19 апр 2023, 20:54

Привет. Секция джиу джитсу даст вам множество преимуществ, включая улучшение физической формы, повышение гибкости и координации, укрепление мышц и улучшение самооценки. Кроме того, это отличный способ обучения самообороне и приобретения навыков, которые могут пригодиться в реальных ситуациях. Я посещаю секцию уже 2 года и скажу, что стала намного выносливее. Очень рекомендую такие тренировки.
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Неваляшка
Фанат
 
Сообщения: 122
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