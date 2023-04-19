Джиу-джитсу
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Джиу-джитсу
Какие преимущества тренировок бразильского джиу-джитсу?
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Laluna
- Фанат
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- Сообщения: 112
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Неваляшка
Привет. Секция джиу джитсу даст вам множество преимуществ, включая улучшение физической формы, повышение гибкости и координации, укрепление мышц и улучшение самооценки. Кроме того, это отличный способ обучения самообороне и приобретения навыков, которые могут пригодиться в реальных ситуациях. Я посещаю секцию уже 2 года и скажу, что стала намного выносливее. Очень рекомендую такие тренировки.
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Неваляшка
- Фанат
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- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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