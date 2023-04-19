Выбор радиаторов
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Выбор радиаторов
Выбираем радиаторы для организации системы отопления. У какой компании их стоит приобрести? И какие лучше чугунные, стальные, биметаллические или алюминиевые? И главное, кто сделает монтаж?
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Веррит
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 13:31
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Re: Выбор радиаторов
Лучший вариант конечно биметаллические, но стоят они очень дорого. Поэтому остановились на алюминиевых
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Nukas
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 10:45
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Re: Выбор радиаторов
Адекватные цены на услуги монтажа радиаторов у специалистов компании «ПТК» ptk-tver.ru/uslugi/otoplenie/ustanovka-radiatorov/ Специалисты компании порекомендуют какой вид радиаторов выбрать, купить их можно прям у них. Цены на радиаторы и услуги у них демократичные
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Трундукин
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 31 окт 2021, 21:22
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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