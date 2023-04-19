Выбор радиаторов

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Выбор радиаторов

Новое сообщение Веррит » 19 апр 2023, 23:35

Выбираем радиаторы для организации системы отопления. У какой компании их стоит приобрести? И какие лучше чугунные, стальные, биметаллические или алюминиевые? И главное, кто сделает монтаж?


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Re: Выбор радиаторов

Новое сообщение Nukas » 19 апр 2023, 23:44

Лучший вариант конечно биметаллические, но стоят они очень дорого. Поэтому остановились на алюминиевых
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Re: Выбор радиаторов

Новое сообщение Трундукин » 20 апр 2023, 00:05

Адекватные цены на услуги монтажа радиаторов у специалистов компании «ПТК» ptk-tver.ru/uslugi/otoplenie/ustanovka-radiatorov/ Специалисты компании порекомендуют какой вид радиаторов выбрать, купить их можно прям у них. Цены на радиаторы и услуги у них демократичные
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