Как найти хороший электронный журнал для частных школ?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Как найти хороший электронный журнал для частных школ?
Как найти хороший электронный журнал для частных школ? Нужен надежный и удобный инструмент для ведения учета успеваемости студентов.
- samoeglavnoe**
- Фанат
-
- Сообщения: 111
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
-
Re: Как найти хороший электронный журнал для частных школ?
Это просто лучший электронный журнал https://studyapps.ru и дневник для частных школ! Все мои оценки, домашние задания и расписание уроков были всегда под рукой. Было удобно иметь доступ к этой информации в любое время и в любом месте. StudyApps также предоставляет возможность общаться с учителями и получать уведомления об изменениях в расписании.
- IntoSpace
- Фанат
-
- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Трундукин и гости: 16