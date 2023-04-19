Как найти хороший электронный журнал для частных школ?

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Как найти хороший электронный журнал для частных школ?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 19 апр 2023, 23:56

Как найти хороший электронный журнал для частных школ? Нужен надежный и удобный инструмент для ведения учета успеваемости студентов.


samoeglavnoe**
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Re: Как найти хороший электронный журнал для частных школ?

Новое сообщение IntoSpace » 20 апр 2023, 00:22

Это просто лучший электронный журнал https://studyapps.ru и дневник для частных школ! Все мои оценки, домашние задания и расписание уроков были всегда под рукой. Было удобно иметь доступ к этой информации в любое время и в любом месте. StudyApps также предоставляет возможность общаться с учителями и получать уведомления об изменениях в расписании.
IntoSpace
Фанат
 
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