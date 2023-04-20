Подскажите

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Подскажите

Новое сообщение Неваляшка » 20 апр 2023, 12:11

Привет всем! Я работаю в сфере проектирования и услышала, что есть саморегулируемые организации проектировщиков. Можете подсказать, что это за организации и как вступить в них?


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Неваляшка
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Laluna

Новое сообщение Laluna » 20 апр 2023, 13:33

Здравствуйте! Действительно, саморегулируемые организации проектировщиков существуют и являются своеобразным контролирующим механизмом в нашей сфере. Если вы хотите узнать больше, советую обратиться в np-sopo.ru .Для вступления в СРО проектировщиков вам нужно выполнить несколько условий: иметь соответствующее образование, стаж работы в проектировании, пройти профессиональную аттестацию и подать заявление на вступление в СРО. Кроме того, обязательно будет оплата вступительного и членского взносов. Посмотрите их сайт, они окажут вам помощь в подготовке документов и консультации по всем вопросам, связанным с вступлением в СРО. Удачи вам!
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Laluna
Фанат
 
Сообщения: 114
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