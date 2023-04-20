Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте. Прошу вас поделиться советами, куда стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы узнать о стоимости услуги – проверка СРО? Нужно собрать пакет документов, и я надеюсь, что вы отпишетесь и проконсультируете меня.
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Неваляшка
- Фанат
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- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Re: Подскажите
Конечно, помогу чем смогу. Недавно я сама просматривала в интернете условия сотрудничества, которые предлагают разные компании. В какой-то момент решила остановиться на одной организации, здесь https://spb.stroyurist.ru/services/sro/proverki-sro/ можно уже через несколько минут оставить свой контактный номер телефона для связи и на помощь обязательно придёт менеджер. Так вот, если у вас возникнут вопросы – лучше сформулировать их и задать сразу по телефону. Хорошо, что можно решать все важные нюансы такого формата дистанционно и поэтому, я всегда стараюсь делиться ссылками на проверенные фирмы и вам советую поступать также.
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Laluna
- Фанат
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- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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