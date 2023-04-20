Де краще купувати дитячі автокрісла?
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Де краще купувати дитячі автокрісла?
Всім привіт! Хочу купити автокрісло для дитини, оскільки неодноразово доводиться їздити в автомобілі. Порадьте якісне автокрісло, та інтернет-магазин, де його можна вигідно купити.
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Де краще купувати дитячі автокрісла?
Без автокрісла їздити в автомобілі не безпечно, тому раджу купувати. Я його придбав декілька місяців тому, і тепер спокійний, що дитина в безпеці. Тим більше, зараз такий великий вибір, і можна підібрати під будь-який бюджет.
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Dennis
- Читатель
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- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 19:31
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Re: Де краще купувати дитячі автокрісла?
Я переглянув не одне автокрісло, але поки що не визначився яке братиму. Скажіть, якщо не секрет, яке автокрісло купували ви для своєї дитини та в якому інтернет-магазині?
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Де краще купувати дитячі автокрісла?
Купував я в інтернет-магазині Алло. Тут завжди великий вибір дитячих автокрісел https://allo.ua/ua/detskie-avtokresla/ обрав моделі Britax-Romer ADVANSAFIX i-SIZE Storm Grey. Воно відповідає всім нашим очікуванням: легко встановлюється в автомобілі, зручно для дитини та забезпечує безпеку під час поїздок. Крісло виконане з якісних матеріалів, воно дуже м'яке та комфортне. Мені особливо сподобалося регулювання висоти підголівника, яке дозволяє адаптувати крісло до зростання дитини. Крісло легко переводиться з режиму сидячи в режим лежачи, що дозволяє дитині комфортно відпочити під час тривалої поїздки.
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Dennis
- Читатель
-
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 19:31
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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