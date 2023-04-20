Dennis » 20 апр 2023, 18:39

Без автокрісла їздити в автомобілі не безпечно, тому раджу купувати. Я його придбав декілька місяців тому, і тепер спокійний, що дитина в безпеці. Тим більше, зараз такий великий вибір, і можна підібрати під будь-який бюджет.