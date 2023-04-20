Подскажите
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Подскажите
Привет, всем! Я ищу, где можно купить стабилизатор для мороженого в Москве. Я хочу сделать свое собственное мороженое, и для этого мне нужен качественный стабилизатор. Можете порекомендовать какой-нибудь магазин в Москве или интернет-магазин, который предлагает хорошие стабилизаторы для мороженого? Буду очень благодарна за помощь!
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Laluna
- Фанат
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- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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