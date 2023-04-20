Подскажите

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Подскажите

Новое сообщение Laluna » 20 апр 2023, 23:17

Привет, всем! Я ищу, где можно купить стабилизатор для мороженого в Москве. Я хочу сделать свое собственное мороженое, и для этого мне нужен качественный стабилизатор. Можете порекомендовать какой-нибудь магазин в Москве или интернет-магазин, который предлагает хорошие стабилизаторы для мороженого? Буду очень благодарна за помощь!


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Laluna
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