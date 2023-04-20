Laluna » 20 апр 2023, 23:17

Привет, всем! Я ищу, где можно купить стабилизатор для мороженого в Москве. Я хочу сделать свое собственное мороженое, и для этого мне нужен качественный стабилизатор. Можете порекомендовать какой-нибудь магазин в Москве или интернет-магазин, который предлагает хорошие стабилизаторы для мороженого? Буду очень благодарна за помощь!