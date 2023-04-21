Подскажите

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Подскажите

Новое сообщение Laluna » 21 апр 2023, 21:04

Привет. Куда стоит заглянуть, чтобы оставить заявку на покупку винного холодильника? Хочу купить что-то стильное и в то же время функциональное, чтобы как можно больше бутылок алкоголя поместилось.


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Laluna
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Неваляшка

Новое сообщение Неваляшка » 21 апр 2023, 22:10

Добрый день. Мне приходилось бывать на вашем месте, захотелось отписаться и проконсультировать. Всегда рассматривайте как минимум несколько вариантов и сравнивайте между собой разные предложения, винные холодильники Miele есть возможность купить с доставкой и получить их в любое удобное время дня. Нравится, что в каталоге действительно много всего интересного представлено, и можно оставить свои контактные данные для консультации с менеджером, он буквально по полочкам разложит ответы на все ключевые вопросы и поможет определиться, какой винный шкаф покупать.
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Неваляшка
Фанат
 
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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