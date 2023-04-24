Дымоход

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Дымоход

Новое сообщение Веррит » 24 апр 2023, 12:45

Из какого материала стоит сделать дымоход в доме? Кто может выполнить работы под ключ? И какие требования к нему предъявляются?


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Re: Дымоход

Новое сообщение Nukas » 24 апр 2023, 12:54

Стоит точно рассчитать высоту трубы и дымоход должен быть герметичным и непроницаемым.
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Re: Дымоход

Новое сообщение Трундукин » 24 апр 2023, 13:06

Дымоходы делают из нержавейки и кирпича. Специалисты подскажут, какой вариант будет для вас оптимальнее. Ну и от бюджета стоит исходить, конечно. Провести работы по установке могут специалисты компании ООО "ПТК" https://ptk-tver.ru/uslugi/montazh-ventilyaczii/
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