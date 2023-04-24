Дымоход
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Дымоход
Из какого материала стоит сделать дымоход в доме? Кто может выполнить работы под ключ? И какие требования к нему предъявляются?
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Веррит
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 13:31
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Re: Дымоход
Стоит точно рассчитать высоту трубы и дымоход должен быть герметичным и непроницаемым.
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Nukas
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 10:45
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Re: Дымоход
Дымоходы делают из нержавейки и кирпича. Специалисты подскажут, какой вариант будет для вас оптимальнее. Ну и от бюджета стоит исходить, конечно. Провести работы по установке могут специалисты компании ООО "ПТК" https://ptk-tver.ru/uslugi/montazh-ventilyaczii/
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Трундукин
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 31 окт 2021, 21:22
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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