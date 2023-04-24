Laluna » 24 апр 2023, 12:53

Здравствуйте. Как вы считаете, стоит ли пользоваться услугами незнакомых компаний для покупки в приличных объёмах дезинфицирующих средств? Начальник попросил найти нового поставщика, но я не знаю, с чего начать?