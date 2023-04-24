Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте. Как вы считаете, стоит ли пользоваться услугами незнакомых компаний для покупки в приличных объёмах дезинфицирующих средств? Начальник попросил найти нового поставщика, но я не знаю, с чего начать?
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Laluna
- Фанат
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- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Re: Подскажите
Это вы точно по адресу обратились, потому что мне пришлось изучать каталоги разных компаний с одной единственной целью – сравнить цены и отзывы. Для начала могу посоветовать очень внимательно и не спеша прогуляться по страницам магазина, чтобы дезинфицирующее средство выбрать и заказать онлайн. Порадовали специальные цены и есть возможность получить всё, что приглянулось с доставкой по стране. Хорошо, что можно каждый раз открывать для себя разные магазины, а потом заказывать по мере необходимости. Новинки часто появляются на сайте, стараюсь следить за ними, чтобы ничего не пропускать.
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Неваляшка
- Фанат
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- Сообщения: 138
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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