Подскажите

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Подскажите

Новое сообщение Laluna » 24 апр 2023, 12:53

Здравствуйте. Как вы считаете, стоит ли пользоваться услугами незнакомых компаний для покупки в приличных объёмах дезинфицирующих средств? Начальник попросил найти нового поставщика, но я не знаю, с чего начать?


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Laluna
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Re: Подскажите

Новое сообщение Неваляшка » 24 апр 2023, 14:19

Это вы точно по адресу обратились, потому что мне пришлось изучать каталоги разных компаний с одной единственной целью – сравнить цены и отзывы. Для начала могу посоветовать очень внимательно и не спеша прогуляться по страницам магазина, чтобы дезинфицирующее средство выбрать и заказать онлайн. Порадовали специальные цены и есть возможность получить всё, что приглянулось с доставкой по стране. Хорошо, что можно каждый раз открывать для себя разные магазины, а потом заказывать по мере необходимости. Новинки часто появляются на сайте, стараюсь следить за ними, чтобы ничего не пропускать.
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Неваляшка
Фанат
 
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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