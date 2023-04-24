Подскажите
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Подскажите
Привет всем! Я планирую начать свой бизнес в сфере строительства, но не знаю, как получить строительную лицензию. Может кто-то знает, где можно заказать услуги по получению лицензии?
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Laluna
- Фанат
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- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Re: Подскажите
Здравствуйте! Я могу порекомендовать компанию "СтройЮрист" (https://ufa.stroyurist.ru/services/sro/ ... itsenziya/ ) , которая оказывает услуги по оформлению строительной лицензии. Они предоставляют полную консультацию и помогут собрать все необходимые документы для получения лицензии. Заказать услуги можно на их сайте. Я уверена, что вам понравится их сервис и вы получите строительную лицензию быстро и без проблем.
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Неваляшка
- Фанат
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- Сообщения: 138
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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