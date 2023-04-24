Подскажите

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Подскажите

Новое сообщение Laluna » 24 апр 2023, 13:16

Привет всем! Я планирую начать свой бизнес в сфере строительства, но не знаю, как получить строительную лицензию. Может кто-то знает, где можно заказать услуги по получению лицензии?


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Laluna
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Re: Подскажите

Новое сообщение Неваляшка » 24 апр 2023, 14:53

Здравствуйте! Я могу порекомендовать компанию "СтройЮрист" (https://ufa.stroyurist.ru/services/sro/ ... itsenziya/ ) , которая оказывает услуги по оформлению строительной лицензии. Они предоставляют полную консультацию и помогут собрать все необходимые документы для получения лицензии. Заказать услуги можно на их сайте. Я уверена, что вам понравится их сервис и вы получите строительную лицензию быстро и без проблем.
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Неваляшка
Фанат
 
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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