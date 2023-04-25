Мокрицы
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Мокрицы
Для террариума нужно приобрести мокриц. Кто видел их в продаже по демократичным ценам? Действительно ли без них не обойтись в террариуме?
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Веррит
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 13:31
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Re: Мокрицы
На Авито куча объявлений о продаже мокриц. Это хороший санитар террариумов и флорариумов
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Ferjuk
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 11:01
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Re: Мокрицы
Мокрицы рыхлят почвы, поедают гибки и плесень. Поэтому с их появлением в террариуме он станет заметно чище. К тому же, они являются кормовым объектом. Приобрести их можно на сайте этой компании https://florariumplants.com/product/tro ... -tomentosa 50 штук стоит всего 150 рублей
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Nukas
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 10:45
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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