Мокрицы

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Мокрицы

Новое сообщение Веррит » 25 апр 2023, 11:43

Для террариума нужно приобрести мокриц. Кто видел их в продаже по демократичным ценам? Действительно ли без них не обойтись в террариуме?


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Re: Мокрицы

Новое сообщение Ferjuk » 25 апр 2023, 11:51

На Авито куча объявлений о продаже мокриц. Это хороший санитар террариумов и флорариумов
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Re: Мокрицы

Новое сообщение Nukas » 25 апр 2023, 11:57

Мокрицы рыхлят почвы, поедают гибки и плесень. Поэтому с их появлением в террариуме он станет заметно чище. К тому же, они являются кормовым объектом. Приобрести их можно на сайте этой компании https://florariumplants.com/product/tro ... -tomentosa 50 штук стоит всего 150 рублей
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