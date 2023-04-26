Необычный отдых
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Необычный отдых
Начинаю планировать отпуск. Он у меня будет в июне. Хочется чего-то небанального. Не просто полежать на пляже, а каких-то приключений, новых эмоций. Что можно придумать?
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Веррит
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 13:31
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Re: Необычный отдых
Я нашел необычные места в России. и хочу в этом году посетить озеро Бросно. Там можно отлично порыбачить
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Ferjuk
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 11:01
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Re: Необычный отдых
Сейчас вариантов досуга уйма. Главное, чтобы были финансы на отдых. А так найти не проблема разные нестандартные предложения. Вот, к примеру, как вы относитесь к отдыху на яхтах? Увлекательные приключения предлагает компания "Сила Ветра". Вы можете ознакомиться у них на сайте с предложениями по яхт досугу silavetra.com/travel
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Nukas
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 10:45
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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