Необычный отдых

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Необычный отдых

Новое сообщение Веррит » 26 апр 2023, 11:28

Начинаю планировать отпуск. Он у меня будет в июне. Хочется чего-то небанального. Не просто полежать на пляже, а каких-то приключений, новых эмоций. Что можно придумать?


Аватара пользователя
Веррит
Читатель
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 13:31
Вернуться к началу

Re: Необычный отдых

Новое сообщение Ferjuk » 26 апр 2023, 11:53

Я нашел необычные места в России. и хочу в этом году посетить озеро Бросно. Там можно отлично порыбачить
Аватара пользователя
Ferjuk
Читатель
 
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 16 сен 2021, 11:01
Вернуться к началу

Re: Необычный отдых

Новое сообщение Nukas » 26 апр 2023, 12:04

Сейчас вариантов досуга уйма. Главное, чтобы были финансы на отдых. А так найти не проблема разные нестандартные предложения. Вот, к примеру, как вы относитесь к отдыху на яхтах? Увлекательные приключения предлагает компания "Сила Ветра". Вы можете ознакомиться у них на сайте с предложениями по яхт досугу silavetra.com/travel
Аватара пользователя
Nukas
Читатель
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 19 дек 2022, 10:45
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Laluna и гости: 19

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group