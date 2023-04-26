Подскажите
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Подскажите
Привет всем! Может кто знает, где можно заказать проверку на соответствие требованиям СРО? Мне необходимо убедиться, что все документы на мою строительную компанию в порядке.
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Неваляшка
- Фанат
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- Сообщения: 141
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Re: Подскажите
Здравствуйте! Я рекомендую обратиться на сайт https://saratov.stroyurist.ru/services/ ... ifikatsii/ . Они предоставляют услуги по проверке документов на соответствие требованиям СРО. Кроме того, у них есть множество полезной информации о том, как правильно оформлять документы для ведения бизнеса в строительной сфере. Я сама обращалась к ним и осталась довольна качеством услуг.
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Laluna
- Фанат
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- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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