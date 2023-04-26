Подскажите
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Подскажите
Привет. Как пройти проверку СРО? Хотелось бы для начала проконсультироваться со специалистом по этому вопросу, и я надеюсь, что вы поможете и отпишетесь, куда именно стоит заглянуть прямо сейчас?
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Неваляшка
- Фанат
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- Сообщения: 141
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Re: Подскажите
Конечно, помогу чем смогу. Мне вот самой пришлось поиски вести в интернете, только потом решила остановиться на одной организации. И вот не получилось пройти мимо вашего сообщения, здесь https://tumen.stroyurist.ru/services/sro/proverki-sro/ есть возможность оставить свой контактный номер телефона для связи, либо сразу оставить заявку на предоставление нужной услуги. Ссылку в закладки браузера себе кидайте, потому что такие компании обязательно должны быть всегда под рукой, чтобы в случае чего обращаться за помощью к грамотным специалистам.
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Laluna
- Фанат
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- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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