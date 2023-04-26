Подскажите

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Подскажите

Новое сообщение Неваляшка » 26 апр 2023, 12:46

Привет. Как пройти проверку СРО? Хотелось бы для начала проконсультироваться со специалистом по этому вопросу, и я надеюсь, что вы поможете и отпишетесь, куда именно стоит заглянуть прямо сейчас?


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Re: Подскажите

Новое сообщение Laluna » 26 апр 2023, 14:40

Конечно, помогу чем смогу. Мне вот самой пришлось поиски вести в интернете, только потом решила остановиться на одной организации. И вот не получилось пройти мимо вашего сообщения, здесь https://tumen.stroyurist.ru/services/sro/proverki-sro/ есть возможность оставить свой контактный номер телефона для связи, либо сразу оставить заявку на предоставление нужной услуги. Ссылку в закладки браузера себе кидайте, потому что такие компании обязательно должны быть всегда под рукой, чтобы в случае чего обращаться за помощью к грамотным специалистам.
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Laluna
Фанат
 
Сообщения: 131
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