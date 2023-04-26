Подскажите

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Подскажите

Новое сообщение Laluna » 26 апр 2023, 15:54

Привет всем! Я ищу мастерскую, где мне могут нанести декоративную штукатурку в спальню. Я уже давно мечтала об этом и решила, что пора воплотить свои мечты в жизнь. Мне нужно что-то особенное, что будет выделяться из обычных решений. Может кто-нибудь может порекомендовать хорошую компанию, которая знает толк в декоративной отделке стен?


Аватара пользователя
Laluna
Фанат
 
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Laluna и гости: 19

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group