Laluna » 26 апр 2023, 15:54

Привет всем! Я ищу мастерскую, где мне могут нанести декоративную штукатурку в спальню. Я уже давно мечтала об этом и решила, что пора воплотить свои мечты в жизнь. Мне нужно что-то особенное, что будет выделяться из обычных решений. Может кто-нибудь может порекомендовать хорошую компанию, которая знает толк в декоративной отделке стен?