Ищу нормальную компанию с адекватными ценниками за услуги и был бы крайне признателен за ваши советы!
Кто может сделать макеты для листовок?
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Кто может сделать макеты для листовок?
Кто может сделать макеты для листовок в Беларуси
- belkodi
- Читатель
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- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Кто может сделать макеты для листовок?
Попросил компанию "Печатник" изготовить макет листовок pechatnik.by для распространения на мероприятии. Несмотря на то, что сотрудники были дружелюбны и ответственны, я обнаружил несколько ошибок в макете, когда получил готовый заказ. В целом, я доволен качеством печати, но следующий раз буду более внимательно следить за макетом. К счастью в этот раз это были минорные ошибки, которые не доглядел.
- kodena
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Кто может сделать макеты для листовок?
Я очень благодарен вам за то, что порекомендовали мне компанию 'Печатник' в Беларуси. Я с нетерпением жду, чтобы изучить все их услуги и ознакомиться с их ценовой политикой.
- belkodi
- Читатель
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- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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