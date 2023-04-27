Кто может сделать макеты для листовок?

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Кто может сделать макеты для листовок?

Новое сообщение belkodi » 27 апр 2023, 18:39

Кто может сделать макеты для листовок в Беларуси

Ищу нормальную компанию с адекватными ценниками за услуги и был бы крайне признателен за ваши советы!



belkodi
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Сообщения: 43
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Re: Кто может сделать макеты для листовок?

Новое сообщение kodena » 27 апр 2023, 19:40

Попросил компанию "Печатник" изготовить макет листовок pechatnik.by для распространения на мероприятии. Несмотря на то, что сотрудники были дружелюбны и ответственны, я обнаружил несколько ошибок в макете, когда получил готовый заказ. В целом, я доволен качеством печати, но следующий раз буду более внимательно следить за макетом. К счастью в этот раз это были минорные ошибки, которые не доглядел.
kodena
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Re: Кто может сделать макеты для листовок?

Новое сообщение belkodi » 27 апр 2023, 20:52

Я очень благодарен вам за то, что порекомендовали мне компанию 'Печатник' в Беларуси. Я с нетерпением жду, чтобы изучить все их услуги и ознакомиться с их ценовой политикой.
belkodi
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Сообщения: 43
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