Веррит » 28 апр 2023, 00:37

Не могу найти в продаже амортизатор модели ДВС CLG614Y. Не думал, что такая большая проблема будет найти запчасть для китайской спецтехники. Нашел только реплику. Но я хочу приобрести оригинал. Где его искать?