Как избавиться от этих проклятых грызунов?
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Как избавиться от этих проклятых грызунов?
Как избавиться от этих проклятых грызунов? У меня уже пробовали все методы - ловушки, яды, звуковые отпугиватели. Что еще можно сделать?
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 133
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Как избавиться от этих проклятых грызунов?
Я давно страдал от нашествия крыс в моем доме, но благодаря этой статье https://thisisdacha.ru/professionalnoe- ... henie-krys я нашел эффективные способы избавления от них. Советы, которые здесь представлены, оказались очень полезными, и я рекомендую всем, кто столкнулся с такой же проблемой, обязательно прочитать эту статью. Большое спасибо автору за такую полезную информацию!
- IntoSpace
- Фанат
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- Сообщения: 159
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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