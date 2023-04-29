Как избавиться от этих проклятых грызунов?

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Как избавиться от этих проклятых грызунов?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 29 апр 2023, 00:08

Как избавиться от этих проклятых грызунов? У меня уже пробовали все методы - ловушки, яды, звуковые отпугиватели. Что еще можно сделать?


samoeglavnoe**
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Re: Как избавиться от этих проклятых грызунов?

Новое сообщение IntoSpace » 29 апр 2023, 00:11

Я давно страдал от нашествия крыс в моем доме, но благодаря этой статье https://thisisdacha.ru/professionalnoe- ... henie-krys я нашел эффективные способы избавления от них. Советы, которые здесь представлены, оказались очень полезными, и я рекомендую всем, кто столкнулся с такой же проблемой, обязательно прочитать эту статью. Большое спасибо автору за такую полезную информацию!
IntoSpace
Фанат
 
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