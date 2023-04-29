Кто был на курортах на юге России?
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Кто был на курортах на юге России?
Ребята, кто был на курортах на юге России? Посоветуйте место для отпуска с фестивалями и вечеринками у моря, опытным путем проверено!
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 133
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Кто был на курортах на юге России?
Посоветовал бы отдых на курорте https://www.lozaimuza.ru "Казачий Берег"! Я там отдыхал и остался очень доволен - отличные условия проживания, вкусная еда и множество развлечений. Особенно порекомендую посетить Фестиваль на Берегу Азовского моря, который проходит на курорте. Билеты можно забронировать на сайте, так что не пропустите этот потрясающий праздник!
- IntoSpace
- Фанат
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- Сообщения: 159
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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