Кто был на курортах на юге России?

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Кто был на курортах на юге России?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 29 апр 2023, 00:38

Ребята, кто был на курортах на юге России? Посоветуйте место для отпуска с фестивалями и вечеринками у моря, опытным путем проверено!


samoeglavnoe**
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Re: Кто был на курортах на юге России?

Новое сообщение IntoSpace » 29 апр 2023, 01:00

Посоветовал бы отдых на курорте https://www.lozaimuza.ru "Казачий Берег"! Я там отдыхал и остался очень доволен - отличные условия проживания, вкусная еда и множество развлечений. Особенно порекомендую посетить Фестиваль на Берегу Азовского моря, который проходит на курорте. Билеты можно забронировать на сайте, так что не пропустите этот потрясающий праздник!
IntoSpace
Фанат
 
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