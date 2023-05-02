Кто знает, где в Москве дают уроки живописи?

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Кто знает, где в Москве дают уроки живописи?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 02 май 2023, 00:49

Может, кто знает, где в Москве дают уроки живописи? Нужно быстро подтянуть мастерство, чтобы не опозориться перед заказчиком.


samoeglavnoe**
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Re: Кто знает, где в Москве дают уроки живописи?

Новое сообщение IntoSpace » 02 май 2023, 00:54

Посещала студию живописи https://vozduhmsk.ru “Воздух” в Москве, где проводятся классы для любителей живописи. Я осталась в восторге от мастер-класса и общей атмосферы. Преподаватель был профессионалом своего дела, объяснял все доступно и интересно. Удобный сайт студии содержит информацию о расписании занятий и стоимости. Рекомендую эту студию всем, кто хочет научиться рисовать или улучшить свои навыки.
IntoSpace
Фанат
 
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