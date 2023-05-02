Кто знает, где в Москве дают уроки живописи?
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Кто знает, где в Москве дают уроки живописи?
Может, кто знает, где в Москве дают уроки живописи? Нужно быстро подтянуть мастерство, чтобы не опозориться перед заказчиком.
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Кто знает, где в Москве дают уроки живописи?
Посещала студию живописи https://vozduhmsk.ru “Воздух” в Москве, где проводятся классы для любителей живописи. Я осталась в восторге от мастер-класса и общей атмосферы. Преподаватель был профессионалом своего дела, объяснял все доступно и интересно. Удобный сайт студии содержит информацию о расписании занятий и стоимости. Рекомендую эту студию всем, кто хочет научиться рисовать или улучшить свои навыки.
- IntoSpace
- Фанат
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- Сообщения: 157
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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