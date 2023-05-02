Подскажите

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Подскажите

Новое сообщение Неваляшка » 02 май 2023, 12:16

Добрый день. Куда стоит заглянуть, чтобы выбрать и заказать сырьё для фармацевтического производства? Интересно почитать ответы и от советов я точно не откажусь, поэтому нужна ваша помощь и консультация.


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Неваляшка
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Laluna

Новое сообщение Laluna » 02 май 2023, 13:07

Знакомые эмоции, я сама сравнивала условия сотрудничества, и передо мной начальство поставило задачу – найти производителя, у которого выгодно будет покупать всё необходимое оптом. Мне это удалось, делюсь с вами проверенным и надёжным контактом. Сырье для фармацевтического производства можно заказать онлайн и получить его с доставкой в любой город страны. Хорошо, что в интернете можно без личного присутствия всё решать – позвонить по телефону или же написать менеджеру и задать вопросы, а он потом на них ответит и поможет разобраться во всех важных деталях и нюансах организационного плана.
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Laluna
Фанат
 
Сообщения: 124
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