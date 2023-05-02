RomanSimon » 02 май 2023, 13:05

Психика порой не выдерживает перегрузок, появляется постоянная тревожность, проблемы во взаимоотношениях с людьми, прежде всего с близкими, со здоровьем. Чтобы не утонуть в этом море негатива, пришлось обращаться к специалистам. Обратился к гипнотерапевту и это позволило по-другому взглянуть на происходящее. Меня поразило, что буквально несколько сеансов гипнотерапии могут кардинально изменить взгляд на мир и людей рядом. fullerlifecentre .com/ru/kontakty Теперь у меня появилась поддержка семьи. Объективно стало легче. Кроме того, как только ушла тревожность, прошли некоторые проблемы со здоровьем, которые, как оказалось, были вызваны психологическим дискомфортом. Теперь понимаю, что не стоило прятаться от проблем с близкими людьми, достаточно было нескольких разговоров, чтобы все наладить. В общем очень рекомендую гипнотерапевта. Тем более, что первая, диагностическая консультация у него установочная и можно сразу определиться по дальнейшим действиям и насколько это подходит.