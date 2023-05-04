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Неваляшка Неваляшка » 04 май 2023, 12:41 Добрый день! Если вам интересно узнать об эффективности препарата "Эргоферон" в лечении различных вирусных инфекций, то я бы порекомендовала обратиться на официальный сайт производителя - Эргоферон . Там вы найдете подробную информацию о механизмах действия препарата и его эффективности в лечении различных вирусных инфекций. Я использовала препарат в качестве противовирусного средства. Мне понравилось, что он показал высокую эффективность в лечении гриппа и ОРВИ, а также других вирусных инфекций. Кроме того, "Эргоферон" не вызывал никаких побочных эффектов, что также является важным фактором при выборе противовирусного средства.

Неваляшка Фанат Сообщения: 134 Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25 Личное сообщение Вернуться к началу

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