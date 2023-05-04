Подскажите

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Подскажите

Новое сообщение Laluna » 04 май 2023, 11:28

Добрый день! Какова эффективность противовирусного препарата "Эргоферон" в лечении различных вирусных инфекций?


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Laluna
Фанат
 
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Неваляшка

Новое сообщение Неваляшка » 04 май 2023, 12:41

Добрый день! Если вам интересно узнать об эффективности препарата "Эргоферон" в лечении различных вирусных инфекций, то я бы порекомендовала обратиться на официальный сайт производителя - Эргоферон . Там вы найдете подробную информацию о механизмах действия препарата и его эффективности в лечении различных вирусных инфекций. Я использовала препарат в качестве противовирусного средства. Мне понравилось, что он показал высокую эффективность в лечении гриппа и ОРВИ, а также других вирусных инфекций. Кроме того, "Эргоферон" не вызывал никаких побочных эффектов, что также является важным фактором при выборе противовирусного средства.
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Неваляшка
Фанат
 
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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