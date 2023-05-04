Подскажите
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Подскажите
Добрый день! Какова эффективность противовирусного препарата "Эргоферон" в лечении различных вирусных инфекций?
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Laluna
- Фанат
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- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Неваляшка
Добрый день! Если вам интересно узнать об эффективности препарата "Эргоферон" в лечении различных вирусных инфекций, то я бы порекомендовала обратиться на официальный сайт производителя - Эргоферон . Там вы найдете подробную информацию о механизмах действия препарата и его эффективности в лечении различных вирусных инфекций. Я использовала препарат в качестве противовирусного средства. Мне понравилось, что он показал высокую эффективность в лечении гриппа и ОРВИ, а также других вирусных инфекций. Кроме того, "Эргоферон" не вызывал никаких побочных эффектов, что также является важным фактором при выборе противовирусного средства.
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Неваляшка
- Фанат
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- Сообщения: 134
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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