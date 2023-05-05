Подскажите

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Подскажите

Новое сообщение Laluna » 05 май 2023, 19:33

Добрый день. Можете проконсультировать меня и помочь советом, куда стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы ознакомиться с актуальными вакансиями и подобрать одну из них? Хочу поехать работать вахтенным методом.


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Laluna
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Сообщения: 129
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Неваляшка

Новое сообщение Неваляшка » 05 май 2023, 20:03

Знакомая ситуация, потому что я искала для мужа подходящие варианты, чтобы можно было, потом вместе с ними ознакомиться. Не получилось остаться в стороне от вашего сообщения, рекомендую здесь на странице пробежаться взглядом по вакансиям и останется только принять такое серьёзное и ответственное решение. Хорошо, что в интернете много разных сайтов, и все они готовы помочь с выбором уже в ближайшее время. Мне пришлось поиски вести самостоятельно и поэтому, готова выступить экспертом и проконсультировать вас. Лучше, чтобы ссылка на сайт всегда была под рукой, так гораздо удобнее и не нужно лишний раз снова начинать поиски вести в интернете.
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Неваляшка
Фанат
 
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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