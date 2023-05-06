Подскажите
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Подскажите
Добрый день! Можете ли вы подсказать, где я могу найти информацию о правилах въезда в Турцию? Я планирую поездку туда и хочу знать, какие документы и процедуры мне нужно будет пройти.
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Неваляшка
- Фанат
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- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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