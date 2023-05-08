Курс стане відправною точкою для кар'єри в digital для починаючих свій шлях в інтернет-маркетингу. Він дозволить знайти фундаментальні для новачків навички ефективного управління рекламним бюджетом, прицільного таргетингу, глибокої аналітики і подальшої оптимізації діючих рекламних кампаній.
Курс Контекстна реклама (Google Ads)
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Курс Контекстна реклама (Google Ads)
Курс Google Ads - https://lviv.itea.ua/courses-itea/digital-marketing-roadmap/google-ads/ дозволить вам вивчити всі особливості роботи з цим сервісом запуску контекстної реклами. Навчання побудовано за принципом «від простого до складного»: ви почнете з налаштування облікового запису з нуля і поступово дійдете до запуску і адміністрування рекламних проєктів.
- Kasandra
- Читатель
-
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 15 дек 2021, 10:52
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6