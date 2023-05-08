Покупка гироборда
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Покупка гироборда
Привет всем! У сына на днях будет День рождения, и я хочу подарить ему гироборд, который он давно у меня просит. Не очень понимаю в этом электротранспорте, поэтому хочу, чтобы вы мне посоветовали хороший вариант.
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Покупка гироборда
Гироборды имеют простое интуитивное управление. Передвижение на гироборде становится легким и приятным с опытом. Лично я еще летом купила себе гироборд, и теперь гоняю на нем по городу.
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Dennis
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 19:31
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Re: Покупка гироборда
Я уже просмотрел несколько вариантов гиробордов, но пока не определился какой брать. Скажи, пожалуйста, какой гироборд у тебя, и оставь ссылку на интернет-магазин, где ты его покупала. Буду очень благодарен!
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Покупка гироборда
Перед тем как покупать гироборд, я перечитала много отзывов, так и определилась. А купила себе гироборд ROVER M6 6.5 Carbon gray 2021 https://allo.ua/ru/girobordy/ в интернет-магазине Алло и довольна своим выбором.
Гироборд имеет стильный дизайн и легко управляется. Аккумулятор достаточно мощный, чтобы преодолеть расстояние более 10 км на одном заряде. За такую цену я считаю, что это была очень выгодная покупка. Рекомендую ROVER M6 6.5 Carbon gray 2021 всем, кто ищет качественный гироборд по приемлемой цене.
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Dennis
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 19:31
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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