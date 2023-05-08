IvanovIvan » 08 май 2023, 14:36

Привет всем! У сына на днях будет День рождения, и я хочу подарить ему гироборд, который он давно у меня просит. Не очень понимаю в этом электротранспорте, поэтому хочу, чтобы вы мне посоветовали хороший вариант.