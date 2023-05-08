Покупка гироборда

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Покупка гироборда

Новое сообщение IvanovIvan » 08 май 2023, 14:36

Привет всем! У сына на днях будет День рождения, и я хочу подарить ему гироборд, который он давно у меня просит. Не очень понимаю в этом электротранспорте, поэтому хочу, чтобы вы мне посоветовали хороший вариант.


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Re: Покупка гироборда

Новое сообщение Dennis » 08 май 2023, 14:37

Гироборды имеют простое интуитивное управление. Передвижение на гироборде становится легким и приятным с опытом. Лично я еще летом купила себе гироборд, и теперь гоняю на нем по городу.
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Re: Покупка гироборда

Новое сообщение IvanovIvan » 08 май 2023, 14:38

Я уже просмотрел несколько вариантов гиробордов, но пока не определился какой брать. Скажи, пожалуйста, какой гироборд у тебя, и оставь ссылку на интернет-магазин, где ты его покупала. Буду очень благодарен!
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Re: Покупка гироборда

Новое сообщение Dennis » 08 май 2023, 14:40

Перед тем как покупать гироборд, я перечитала много отзывов, так и определилась. А купила себе гироборд ROVER M6 6.5 Carbon gray 2021 https://allo.ua/ru/girobordy/ в интернет-магазине Алло и довольна своим выбором.

Гироборд имеет стильный дизайн и легко управляется. Аккумулятор достаточно мощный, чтобы преодолеть расстояние более 10 км на одном заряде. За такую ​​цену я считаю, что это была очень выгодная покупка. Рекомендую ROVER M6 6.5 Carbon gray 2021 всем, кто ищет качественный гироборд по приемлемой цене.

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