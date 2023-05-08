Laluna » 08 май 2023, 17:08

Здравствуйте. Я решила написать вам и поинтересоваться, сколько стоит кузов на автомобиль Foton 1039? Буду благодарна за комментарии и от советов точно не откажусь, поможете? Заранее, спасибо.