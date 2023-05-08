Подскажите

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Подскажите

Новое сообщение Laluna » 08 май 2023, 17:08

Здравствуйте. Я решила написать вам и поинтересоваться, сколько стоит кузов на автомобиль Foton 1039? Буду благодарна за комментарии и от советов точно не откажусь, поможете? Заранее, спасибо.


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Laluna
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Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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