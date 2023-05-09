Подскажите

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Подскажите

Новое сообщение Laluna » 09 май 2023, 13:15

Привет! Я хочу начать заниматься верховой ездой и ищу места для обучения. Можете подсказать, где я могу найти хорошую школу?


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Laluna
Фанат
 
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Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Re: Подскажите

Новое сообщение Неваляшка » 09 май 2023, 15:40

Привет! Я рекомендую обратиться в Horseka resort. Там есть обучение верховой езде . Я только что закончила курс обучения верховой езде там и была в восторге от качества учебных материалов и преподавателей. Кроме того, компания предлагает возможность прогулок на лошадях и экскурсий в природу, что дополнительно усиливает опыт и увлечение этим видом спорта. Я настоятельно рекомендую Horseka resort для любого, кто хочет научиться верховой езде.
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Неваляшка
Фанат
 
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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