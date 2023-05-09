Василий » 09 май 2023, 15:19

IvanovIvan писал(а): Я б рекомендував вам звернути увагу на фірмові магазини виробників, такі як Xiaomi, Ninebot, Segway. Також можна знайти багато варіантів на спеціалізованих магазинах електротранспорту, таких як ElectroVelo.

Доброго дня, я купував єлектроскутер https://allo.ua/ua/dnipro/jelektroskutery/ у місті Дніпро і був задоволений якістю їхніх послуг.

Вони пропонують великий вибір електроскутерів різних марок та моделей, які підходять для різних потреб. Крім того, персонал був дуже компетентним та допоміг мені з вибором найкращого варіанту для мене.

Я отримав якісний сервіс після покупки, що включав безкоштовне технічне обслуговування та гарантію на мій електроскутер. Я рекомендую цей магазин, як надійного продавця електроскутерів у місті Дніпро.