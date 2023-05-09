Шукаю електроскутер в Дніпрі!
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Шукаю електроскутер в Дніпрі!
Друзі, всім привіт, дуже надіюсь на вашу допомогу. Підкажіть, де можна знайти широкий вибір електроскутерів різних марок та моделей, які підходять для міських умов? Давайте поспілкуємось в коментарях.
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 129
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Шукаю електроскутер в Дніпрі!
Я не можу порекомендувати конкретний магазин, але раджу вам звернути увагу на популярні онлайн-магазини електротранспорту, там ви можете знайти великий вибір на міжнародних платформах.
- Василий
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 18:31
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Re: Шукаю електроскутер в Дніпрі!
Я б рекомендував вам звернути увагу на фірмові магазини виробників, такі як Xiaomi, Ninebot, Segway. Також можна знайти багато варіантів на спеціалізованих магазинах електротранспорту, таких як ElectroVelo.
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 129
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Шукаю електроскутер в Дніпрі!
IvanovIvan писал(а):Я б рекомендував вам звернути увагу на фірмові магазини виробників, такі як Xiaomi, Ninebot, Segway. Також можна знайти багато варіантів на спеціалізованих магазинах електротранспорту, таких як ElectroVelo.
Доброго дня, я купував єлектроскутер https://allo.ua/ua/dnipro/jelektroskutery/ у місті Дніпро і був задоволений якістю їхніх послуг.
Вони пропонують великий вибір електроскутерів різних марок та моделей, які підходять для різних потреб. Крім того, персонал був дуже компетентним та допоміг мені з вибором найкращого варіанту для мене.
Я отримав якісний сервіс після покупки, що включав безкоштовне технічне обслуговування та гарантію на мій електроскутер. Я рекомендую цей магазин, як надійного продавця електроскутерів у місті Дніпро.
- Василий
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 18:31
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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