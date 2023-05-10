Подскажите

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Подскажите

Новое сообщение Неваляшка » 10 май 2023, 18:53

Приветствую всех! Кто-нибудь знает, где можно найти качественные запчасти для китайских автомобилей? Я ищу поставщика, который предлагает оригинальные детали по доступным ценам. Можете посоветовать какие-нибудь магазины или сайты?


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Неваляшка
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Re: Подскажите

Новое сообщение Laluna » 10 май 2023, 20:49

Приветствую! Я рекомендую обратить внимание на компанию «КитЗапчасти» https://lipeck.kitzapchasti.ru/catalog/OMODA-C5/, которая имеет прямое сотрудничество с производителями автозапчастей в Китае и с официальными представителями автомобильных марок этой страны. У этой компании полный ассортимент запчастей для всей продукции китайских автопроизводителей, представленных на рынке России и ближнего зарубежья. Гарантии качества оригинальных деталей, импортируемых непосредственно с заводов-производителей и поставляемых официальными дилерами. Оптимальное соотношение “цена – качество” наших товаров. Я сама уже неоднократно обращалась в эту компанию и всегда осталась довольна качеством и скоростью обслуживания.
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Laluna
Фанат
 
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