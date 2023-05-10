Подскажите
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Подскажите
Приветствую всех! Кто-нибудь знает, где можно найти качественные запчасти для китайских автомобилей? Я ищу поставщика, который предлагает оригинальные детали по доступным ценам. Можете посоветовать какие-нибудь магазины или сайты?
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Неваляшка
- Фанат
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- Сообщения: 146
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Re: Подскажите
Приветствую! Я рекомендую обратить внимание на компанию «КитЗапчасти» https://lipeck.kitzapchasti.ru/catalog/OMODA-C5/, которая имеет прямое сотрудничество с производителями автозапчастей в Китае и с официальными представителями автомобильных марок этой страны. У этой компании полный ассортимент запчастей для всей продукции китайских автопроизводителей, представленных на рынке России и ближнего зарубежья. Гарантии качества оригинальных деталей, импортируемых непосредственно с заводов-производителей и поставляемых официальными дилерами. Оптимальное соотношение “цена – качество” наших товаров. Я сама уже неоднократно обращалась в эту компанию и всегда осталась довольна качеством и скоростью обслуживания.
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Laluna
- Фанат
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- Сообщения: 138
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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