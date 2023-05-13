Подскажите
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Подскажите
Приветствую всех! Может быть, кто-то из вас знает, какую-то информацию о доставке топлива в течение суток? У меня возникла неотложная ситуация, и мне требуется заправить машину прямо сейчас. Но все ближайшие заправки уже закрыты, и я не знаю, что делать. Если у вас есть какие-либо предложения или знание о компаниях или услугах, предоставляющих услуги доставки топлива, пожалуйста, поделитесь этой информацией!
-
Laluna
- Фанат
-
- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
-
Re: Подскажите
Привет! Понимаю, насколько ситуация может быть срочной и неприятной. Если у тебя возникла необходимость в доставке топлива в течение суток, я могу порекомендовать тебе интернет-магазин Киришнефтепродукт. Они специализируются на услуге : дизельное топливо оптом. Хочу отметить, что я уже имела положительный опыт сотрудничества с Киришнефтепродуктом. Мне тоже экстренно понадобилось топливо, все доставили быстро, это очень удобно.
-
Неваляшка
- Фанат
-
- Сообщения: 147
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Неваляшка и гости: 9