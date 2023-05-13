Подскажите

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Подскажите

Новое сообщение Laluna » 13 май 2023, 12:34

Приветствую всех! Может быть, кто-то из вас знает, какую-то информацию о доставке топлива в течение суток? У меня возникла неотложная ситуация, и мне требуется заправить машину прямо сейчас. Но все ближайшие заправки уже закрыты, и я не знаю, что делать. Если у вас есть какие-либо предложения или знание о компаниях или услугах, предоставляющих услуги доставки топлива, пожалуйста, поделитесь этой информацией!


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Laluna
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Re: Подскажите

Новое сообщение Неваляшка » 13 май 2023, 13:12

Привет! Понимаю, насколько ситуация может быть срочной и неприятной. Если у тебя возникла необходимость в доставке топлива в течение суток, я могу порекомендовать тебе интернет-магазин Киришнефтепродукт. Они специализируются на услуге : дизельное топливо оптом. Хочу отметить, что я уже имела положительный опыт сотрудничества с Киришнефтепродуктом. Мне тоже экстренно понадобилось топливо, все доставили быстро, это очень удобно.
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Неваляшка
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