Laluna » 13 май 2023, 12:34

Приветствую всех! Может быть, кто-то из вас знает, какую-то информацию о доставке топлива в течение суток? У меня возникла неотложная ситуация, и мне требуется заправить машину прямо сейчас. Но все ближайшие заправки уже закрыты, и я не знаю, что делать. Если у вас есть какие-либо предложения или знание о компаниях или услугах, предоставляющих услуги доставки топлива, пожалуйста, поделитесь этой информацией!