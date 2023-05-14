Подскажите
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Подскажите
Прошу вас о помощи, болит правое плечо и не проходит уже месяц. Нужен совет, какого кинезиолога в Москве выбрать? Я уверена, что кому-то из вас уже точно приходилось посещать этого врача и вы поможете советами.
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Неваляшка
- Фанат
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- Сообщения: 148
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Laluna
Да, мне приходилось посещать этого врача и могу с вами поделиться информацией. В первую очередь, вы должны быть готовы к нескольким походам и сеансам. Отбрасывайте сомнения и не бойтесь, кинезиолог подскажет и поможет решить проблему. Мне стало легче после первого сеанса, головная боль сразу же прошла. Она меня беспокоила время от времени, и невозможно было сосредоточиться – зато благодаря кинезиологу проблема решилась и я чувствую себя хорошо. И не думала, что в 40 лет наступит период, когда у меня ничего не болит.
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Laluna
- Фанат
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- Сообщения: 141
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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