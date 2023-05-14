Подскажите

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Подскажите

Новое сообщение Неваляшка » 14 май 2023, 21:17

Прошу вас о помощи, болит правое плечо и не проходит уже месяц. Нужен совет, какого кинезиолога в Москве выбрать? Я уверена, что кому-то из вас уже точно приходилось посещать этого врача и вы поможете советами.


Аватара пользователя
Неваляшка
Фанат
 
Сообщения: 148
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
Вернуться к началу

Laluna

Новое сообщение Laluna » 14 май 2023, 22:13

Да, мне приходилось посещать этого врача и могу с вами поделиться информацией. В первую очередь, вы должны быть готовы к нескольким походам и сеансам. Отбрасывайте сомнения и не бойтесь, кинезиолог подскажет и поможет решить проблему. Мне стало легче после первого сеанса, головная боль сразу же прошла. Она меня беспокоила время от времени, и невозможно было сосредоточиться – зато благодаря кинезиологу проблема решилась и я чувствую себя хорошо. И не думала, что в 40 лет наступит период, когда у меня ничего не болит.
Аватара пользователя
Laluna
Фанат
 
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], Laluna и гости: 31

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group