Неваляшка » 14 май 2023, 21:17

Прошу вас о помощи, болит правое плечо и не проходит уже месяц. Нужен совет, какого кинезиолога в Москве выбрать? Я уверена, что кому-то из вас уже точно приходилось посещать этого врача и вы поможете советами.