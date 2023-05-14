Пневматические винтовки Kral
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Пневматические винтовки Kral
Добрый вечер, мой брат увлекается оружием, знаю что любит стрелять по мишеням. Сейчас есть идея подарить ему пневматическую винтовку Kral. Несколько отличных моделей даже присмотрели в магазине https://sportorg.com.ua/ru/catalog/pnevmaticheskie-vintovki-kral
- Skymall
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 31 июл 2021, 02:27
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