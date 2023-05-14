Пневматические винтовки Kral

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Пневматические винтовки Kral

Новое сообщение Skymall » 14 май 2023, 22:06

Добрый вечер, мой брат увлекается оружием, знаю что любит стрелять по мишеням. Сейчас есть идея подарить ему пневматическую винтовку Kral. Несколько отличных моделей даже присмотрели в магазине https://sportorg.com.ua/ru/catalog/pnevmaticheskie-vintovki-kral


Skymall
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