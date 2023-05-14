Подскажите

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Подскажите

Новое сообщение Laluna » 14 май 2023, 23:49

Привет. Срочно нужно поменять поставщика сумок рафии и женских шляп. Расскажите, с какими компаниями вам уже приходилось вести сотрудничество и куда именно стоит заглянуть в ближайшее время.


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Laluna
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Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Неваляшка

Новое сообщение Неваляшка » 15 май 2023, 00:32

Здравствуйте. Мои поиски привели на сайт компании, которая давно торгует как оптом, так и в розницу головными уборами. Решила поделиться ссылкой и помочь вам сориентироваться и настроиться на покупку, тут https://opt-hat.com.ua/ua/ разные головные уборы представлены для мужчин, детей и женщин. Соломенные шляпы понравились, и сумки рафии тоже есть. Выбирайте и покупайте, нужно будет пройти регистрацию, потом указать способ оплаты и доставки, который вам подходит. Оптовые цены помогут вам сэкономить деньги и предоставить возможность клиентам выбрать и купить качественные сумки и головные уборы.
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Неваляшка
Фанат
 
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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