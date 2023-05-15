Подскажите

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Подскажите

Новое сообщение Неваляшка » 15 май 2023, 17:25

Мне нужен совет, услугами какой компании воспользоваться, чтобы раскрутить Ютуб и Твиттер? Я только начинаю делать уверенные и решительные шаги в этой сфере, поэтому без консультации не обойтись.


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Неваляшка
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Re: Подскажите

Новое сообщение Laluna » 15 май 2023, 17:56

Добрый день. Я ориентировалась на отзывы в интернете о работе разных контор, а потом остановилась на одной компании, и вот не получилось остаться в стороне от вашего сообщения. Делюсь проверенной ссылкой, тут https://smmpanel.one можно пройти регистрацию уже через несколько минут, а потом ознакомиться со спектром услуг и заказать одну из них. Хорошо, что можно открывать для себя каждый раз что-то новое, поэтому решила поделиться рекомендацией и скинуть для удобства ссылку на проверенную площадку. Заказывала раскрутку страницы Вконтакте и ребята справились даже раньше обещанного срока.
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Laluna
Фанат
 
Сообщения: 142
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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