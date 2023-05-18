Laluna » 18 май 2023, 15:58

Здравствуйте. Куда стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы решить вопрос с заказом услуги – клиника под ключ? Нужно запустить медицинский центр и оснастить его всем необходимым оборудованием, поможете?